Кришито может продлить контракт с «Зенитом» до 2020 года

Защитник Доменико Кришито продолжит выступать за «Зенит», полагают в Италии. Как сообщает Gazzamercato, в ближайшие недели итальянец может продлить контракт с клубом из Санкт-Петербурга до 2020 года.
Действующий контракт Кришито, который после прихода Роберто Манчини стал капитаном команды, истекает летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что в возвращении Кришито заинтересована «Дженоа», за которую он выступал до перехода в российский клуб.
В июне Кришито заявил, что не покинет «Зенит» летом, а также выразил уверенность, что под руководством Манчини сине-бело-голубые станут чемпионами.