Тренер АЕК: кроме угловых и момента Чалова ЦСКА ничего не создал

Главный тренер АЕК Маноло Хименес прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«До конца первого тайма мы превосходили соперника по игре и моментам. Но был назначен абсурдный угловой, которого не должно было быть из-за ошибки нашего защитника. — с него и пропустили. Во втором тайме у моей команды ничего не получалось. Что ж, такие ошибки и решают судьбу матчей в Лиге чемпионов.
АЕК испугался соперника? Мы играли не с командой третьего испанского дивизиона. ЦСКА — сильная, опытная команда, которая переиграла нас по угловым.
Ошибок в обороне я не увидел — пропустили со стандартов. Три защитника ЦСКА доминировали в штрафной и доставляли нам очень много проблем на угловых. По сути, кроме них и выхода Чалова один на один, соперник ничего и не создал", — передаёт слова Хименеса корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.