Бубнов: уже по первым минутам стало понятно, что ЦСКА попался слабый соперник

Бывший игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над афинским АЕК в первом матче третьего квалификационного раунда. Подопечные Виктора Гончаренко в гостях добились победы со счётом 2:0. Голы забили Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.
«Честно говоря, текущий уровень АЕК мне был неизвестен, поэтому сложно было сформулировать ожидания от этого матча. Для начала следовало посмотреть греков в деле, но уже по первым минутам стало понятно, что „армейцам“ попался довольно слабый соперник. Хозяева не предложили в атаке ничего, с чем ЦСКА не мог бы справиться, и в первом тайме моментов у ворот Акинфеева практически не было.
Впрочем, нужно отметить, что москвичи начали встречу очень осторожно, постепенно приглядываясь к сопернику. ЦСКА занял выжидательную позицию, что неудивительно с учётом тяжелейшего поражения в дерби и духоты в Афинах. Кроме того, Виктор Гончаренко провёл важные перестановки – передвинул Виктора Васина из центра обороны чуть правее, вернул Понтуса Вернблума на привычную позицию и поставил в состав Фёдора Чалова.
Первую половину встречи команда провела очень организованно, и как нельзя кстати случился гол Алана Дзагоева. Мяч «в раздевалку» дал ЦСКА великолепную фору и раскрепостил их перед вторым таймом. После второго мяча игра была сделана, и Гончаренко смог спокойно снять с игры Головина и Дзагоева. Можно сказать, что это была классическая победа „армейцев“, сыгравших организованно в первую очередь в обороне. А вот впереди получалось далеко не всё – брак был большим, хотя для нужного результата и этого оказалось достаточно.
Не могу сказать, что качество игры ЦСКА сильно улучшилось по сравнению с дерби против «Локомотива», так как по уровню соперники «армейцев» несопоставимы. Некорректно говорить, что столичный клуб прибавил, – тогда и матч складывался совсем иначе. ЦСКА проиграл тактически, а также из-за невезения и неоднозначных судейских решений, тогда как сегодня сценарий складывался в его пользу. Дерби было куда более качественным, чем противостояние с АЕК.
Что же касается шансов ЦСКА, тут и думать нечего – «армейцы» только чудом могут упустить путёвку в следующий раунд. И дело не только в комфортном счёте, но и в уровне игры АЕК. На сегодняшний день греки по всем статьям уступают ЦСКА", — приводит слова Бубнова интернет-издание Sportbox.