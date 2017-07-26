Агент: в России игрок с качествами Л. Траоре востребован только в ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном переходе его клиента, экс-нападающего ЦСКА Ласина Траоре в «Газелек Аяччо», а также ответил на вопрос, нет ли у него желания вернуть ивуарийца в Россию.
«В «Газелек Аяччо» Траоре не переходит. В России не вижу команды, где востребован игрок с качествами Ласина, кроме ЦСКА», — написал Селюк в «Твиттере».
Трансфер Траоре принадлежит «Монако», а в ЦСКА он провёл первую половину прошлого сезона на правах аренды. За московский клуб нападающий сыграл 14 матчей в РФПЛ и забил 5 голов. После этого также на правах аренды перешёл в хихонский «Спортинг». За испанский клуб форвард провёл 8 матчей в Примере, отметившись двумя голами.
«Газелек Аяччо» интересуется экс-форвардом ЦСКА Ласина Траоре