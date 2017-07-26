Чалов: не ожидал, что выйду в стартовом составе ЦСКА на матч с АЕК

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов не ожидал, что выйдет в стартовом составе команды на матч с греческим АЕК.
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который прошёл 25 июля в Афинах, завершился победой «армейцев» со счётом 2:0, голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.
«Если честно, не ожидал, что выйду. Сначала было немного волнения, потому что в этом сезоне впервые вышел в „старте“. Но со стартовым свистком успокоился и втянулся в игру.
Мы выполнили установку тренера. Правда, нужно было быстро забить, но получилось только в конце тайма. На самом деле могли ещё пару раз отличиться. Думаю, заслуженно победили.
Раньше времени о проходе в следующий раунд говорить не стоит, всё-таки в Лиге чемпионов все команды сильные, но результат хороший", — приводит слова Чалова ТАСС.