Щенсны спел песню Джастина Бибера игрокам «Ювентуса»

Новичок «Ювентуса» голкипер Войцех Щенсны в рамках традиционного посвящения новичков исполнил перед своими новыми одноклубниками хит популярного канадского певца Джастина Бибера. 27-летний польский вратарь, стоя на столе, спел песню Love yourself («Люби себя»), сообщает Mirror.
Напомним, что о переходе Щенсны из лондонского «Арсенала» в «Ювентус» было объявлено на прошлой неделе. Голкипер подписал контракт до 2021 года.
До перехода в «Ювентус» Щенсны выступал на правах аренды за «Рому».
Видео исполнения вратарём песни можно посмотреть в YouTube.
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