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Щенсны спел песню Джастина Бибера игрокам «Ювентуса»

26 июля 2017, среда. 00:25. Футбол

Новичок «Ювентуса» голкипер Войцех Щенсны в рамках традиционного посвящения новичков исполнил перед своими новыми одноклубниками хит популярного канадского певца Джастина Бибера. 27-летний польский вратарь, стоя на столе, спел песню Love yourself («Люби себя»), сообщает Mirror.

Напомним, что о переходе Щенсны из лондонского «Арсенала» в «Ювентус» было объявлено на прошлой неделе. Голкипер подписал контракт до 2021 года.

До перехода в «Ювентус» Щенсны выступал на правах аренды за «Рому».

Видео исполнения вратарём песни можно посмотреть в YouTube.

Щенсны будет играть за «Ювентус» под 23-м номером
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
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Ювентус Войцех Щенсны
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