Sky Sports: ван Дейк перейдёт в «Ливерпуль» до конца трансферного окна

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк до конца летнего трансферного окна (31 августа) перейдёт в «Ливерпуль». Об этом сообщает авторитетное британское издание Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к игроку.
Ранее «Саутгемптон» не включил голландского футболиста в список игроков, которые отправились на предсезонный сбор во Францию.
В начале июня «Саутгемптон» пожаловался руководству АПЛ на «Ливерпуль» из-за переговоров красных с ван Дейком. Мерсисайдцы извинились перед «святыми» и сообщили, что больше не интересуются 26-летним защитником.
В прошлом сезоне ван Дейк провёл в чемпионате Англии 21 матч, забив 1 гол.