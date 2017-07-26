Нападающая женской сборной России Данилова: считаю, что мы выступили достойно

Нападающая женской сборной России Елена Данилова прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Российская команда с тремя очками заняла третье место в группе, не сумев выйти в плей-офф.
«Осталось только опустошение. Мы не играли в свою игру, не держали мяч, где-то не успевали перестраиваться. Из-за этого нас раскатывали.
В перерыве редактировались некоторые моменты, разбирали центральную зону. Где-то не справились, не зацепились за мяч. Нагрузка на защитников была тяжёлая. У нас был такой хаос, что просто шли навалы вперёд. Хотели забить любой ценой. Игра с Германией далась сложнее всего. Со Швецией было поинтереснее, больше моментов создавали. Немки почти не давали нам шансов, или мы ошибались.
В любом случае я считаю, что мы выступили достойно что со Швецией, что с Германией. По игре нам голы не забили. Со шведками мы привезли себе сами, а сегодня было два пенальти. Для них это большой минус», – сказала Данилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.