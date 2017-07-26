Карпова: женской сборной России нужно было играть в два нападающих с начала Евро

Форвард женской сборной России Надежда Карпова прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) в третьем туре группового этапа Евро-2017 и поделилась мыслями о том, чего не хватило россиянкам для выхода в плей-офф турнира.
«Нужно было играть в два нападающих с начала турнира — тогда бы у нас было большее преимущество и мы не сидели бы в обороне с такими командами, как Швеция и Германия, с одним моментом за игру. У нас было бы больше атак, и оборона успевала бы приходить в себя. Когда был один нападающий, то наша оборона просто задыхалась от напора. К сожалению, мы это поняли только в последние 20 минут турнира.
Я чувствую, что набрала кондиции только перед матчем с Германией. Потому что ты не можешь быть игроком замены и играть на одном уровне с основой. Они получают игровую практику. У нас и тренировки легче, потому что им нельзя тренироваться между играми в высоком темпе.
Если бы я играла с первого матча в основе, была бы совсем другая игра. А так после игры либо выходной, либо лёгкая тренировка. На следующей день – тактическая. И игроки замены не получали должной нагрузки. Когда мы выходили на поле, мы играли только за счёт того, что были свежими», – сказала Карпова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.