Иранская федерация сообщила о переходе Азмуна в «Лацио» за € 18 млн

Федерация футбола Ирана сообщила через официальную страницу в «Инстаграме», что нападающий национальной команды Сердар Азмун перейдёт из «Рубина» в «Лацио» за € 18 млн.
Ранее стало известно, что римляне согласовали условия личного контракта с Азмуном. Позже появилась информация о том, что Сердар отписался от страницы «Рубина» в «Инстаграме». Впрочем, по данным итальянской прессы, переговоры между сторонами пока не завершены.
В сфере интересов «Лацио» также находится бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо, принадлежащий в настоящее время «Эспаньолу».
«Лацио» договорился с Азмуном и предложил «Рубину» € 15 млн