«Барселона» достигла договорённости с Коутиньо

«Барселона» достигла договорённости с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Как сообщает RAC1, игрок дал согласие на переход в каталонский клуб. «Барселоне» осталось договориться о трансфере футболиста с «Ливерпулем».
Отмечается, что «Ливерпуль» рассматривает возможность продажи Коутиньо, только если за трансфер футболиста предложат не менее € 100 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что красные отказались продавать игрока сине-гранатовым за € 80 млн.
В минувшем сезоне чемпионата Англии Коутиньо провёл 31 матч, отметился 13 голами и 7 результативными передачами.
Представители «Барселоны» прибыли в Англию на переговоры по Коутиньо