«Спартак» опубликовал видеоотчёт о матче с «Уфой»

«Спартак» опубликовал видеоотчёт о выездном матче 2-го тура РФПЛ с «Уфой». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 0:0.
В первой половине встречи «Спартак» больше владел мячом и наносил много ударов издали, но по голевым моментам у команд было равенство. Во втором тайме москвичи были ближе к голу, чем хозяева, но Зе Луиш не воспользовался несколькими хорошими моментами. При этом нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун забил гостям, однако гол был отменён из-за офсайда.
«Спартак» в следующем туре встретится дома с «Краснодаром» (31 июля). Соперником «Уфы» в третьем туре станет «Урал» (29 июля).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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