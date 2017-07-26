Дриусси: есть огромное желание выйти на поле в матче со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси подчеркнул, что очень хочет принять участие в домашнем матче 4-го тура РФПЛ со «Спартаком» (6 августа), поскольку знает, что красно-белые — самые принципиальные соперники сине-бело-голубых.
«Знаю ли самого принципиального соперника „Зенита“? Да – „Спартак“. Это как „Бока“ для „Ривер Плейт“. Прочитал об этом ещё в Аргентине. И сейчас есть огромное желание выйти на поле 6 августа, когда будем принимать „Спартак“.
О таком дебюте, как у меня, мечтает каждый, но никто не знает, когда с ним это случится. Моя идеальная позиция — под Дзюбой. То есть второй, чуть оттянутый форвард. Конкретной цели не ставлю. Главное – выиграть чемпионат. Но забить, конечно, хочется как можно больше», — сказал Дриусси в интервью «Спорт-экспрессу».
Дриусси был признан MVP 2-го тура РФПЛ благодаря дублю в игре с «Рубином» (2:1).