Балотелли не смог попасть по мячу во время тренировки координации

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в своем «инстаграме» опубликовал видео тренировки на координацию Dizzy Goals Challenge. Футболист сделал десять кругов вокруг палки, затем подбежал к мячу, но не смог попасть по нему и упал на землю.
Цель Dizzy Goals Challenge состоит в том, чтобы положить руку на мяч, оббежать вокруг него таким образом 13 раз, а затем пробежать несколько метров и попытаться забить гол. Dizzy Goals Challenge был популярен летом 2015 года. Тогда в нем приняли участие такие звезды мирового футбола, как Гарет Бэйл, Гари Линекер, Алан Ширер и другие.
В минувшем сезоне Марио Балотелли провел 23 матча в чемпионате Франции, забил 15 мячей и стал автором одной результативной передачи.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Балотелли.
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