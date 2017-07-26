«Атлетико» не смог обыграть «Толуку» в товарищеском матче

Мадридский «Атлетико» не смог обыграть мексиканскую «Толуку» в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Немесио Диес» в Толука-де-Лердо и завершилась со счётом 0:0.
На 6 августа у «матрасников» запланирован товарищеский матч с английским клубом «Брайтон энд Хоув Альюион». Первый матч нового сезона испанской Примеры «Атлетико» проведёт 20 августа. Подопечные Диего Симеоне на выезде сыграют с «Жироной».
Ранее появилась информация, что руководство мадридского клуба договорилось с Симеоне о продлении контракта.