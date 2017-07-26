«Интер» и «Бавария» предложили «Наполи» € 30 млн за Хюсая

«Интер» и «Бавария» настроены на приобретение албанского защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая, сообщает Football Italia. Оба клуба предложили неаполитанцам около € 30 млн за 23-летнего футболиста, однако получили отказ. По данным источников, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не собирается расставаться с Хюсаем.
Хюсай перешёл в «Наполи» из «Эмполи» в 2015 году. Сумма сделки, по разным данным, составила от € 5 до 6 млн. В сезоне-2016/17 Хюсай провёл 35 матчей в Серии А и отметился одним результативным пасом.
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