Ермакович: хорошо, что БАТЭ не пропустил от «Славии» больше

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал поражение от пражской «Славии» (0:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Очень сложный матч получился. Красная карточка Яблонскому повлияла на развитие игры. Хорошо, что в такой ситуации мы не пропустили больше. Это оставляет нам шансы в ответной игре добиться положительного результата. Постараемся дома приложить все усилия, чтобы пройти дальше.
Пока не смотрел повтор эпизода с пенальти. Сложно сказать, был там пенальти или нет», — приводит слова Ермаковича официальный сайт БАТЭ.
«Славия» с Данни в составе обыграла БАТЭ в первом матче 3-го раунда отбора ЛЧ