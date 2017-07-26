Пике считает, что Неймару не стоит играть в чемпионате Франции

Защитник «Барселоны» Херард Пике признал, что пытается убедить нападающего команды Неймара остаться в каталонском клубе и не переходить в «ПСЖ». Пике подчеркнул, что речь в этом вопросе идёт не только о деньгах.
«При всём моём уважении Примера и чемпионат Франции — не одно и то же. Я советую Неймару не играть в чемпионате, где его не будут видеть столь часто. Там значение имеет только выступление в Лиге чемпионов. Очевидно, что если не побеждаешь, то не получаешь того признания, которого заслуживаешь», — приводит слова Пике Marca.
Накануне СМИ сообщили, что Неймар готов перейти в «ПСЖ» и уже согласовал с парижанами условия контракта.
Пике — о фразе «Неймар остаётся»: это было моё личное мнение