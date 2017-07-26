Капитан женской сборной России: такую сборную Германии можно и нужно обыгрывать

Капитан женской сборной России Анна Кожникова прокомментировала поражение от Германии (0:2) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Российская команда с тремя очками заняла третье место в группе, не сумев выйти в плей-офф.
«Что тут сказать… Не прошли. Была очень хорошая возможность — не использовали. Очень жаль. Не сыграли в свою силу. Да, немецкая машина, это всё понятно… Но я считаю, у нас не хватило духа, у всех. Духа быть единым целым. Мы не смогли собраться, чего-то боялись.
Нападение? Нападение от нас зависит — от защиты, от центра, от всей команды. Играет вся команда. Не бывает такого: плохо сыграла защита или плохо сыграло нападение. Мы не справились, мы не дали им уверенность, центр не поддержал, и нападение было без мяча. С такой Германией можно и нужно играть. Нужно играть смелее, нужно цепляться, её совершенно возможно обыгрывать», — приводит слова Кожниковой официальный сайт УЕФА.