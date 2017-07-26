Смольников не полетел с «Зенитом» на матч Лиги Европы с «Бней Иегуда»

26 июля «Зенит» вылетел в Тель-Авив, на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с ФК «Бней Иегуда». Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба. Всего в Израиль главный тренер Роберто Манчини взял 22 футболиста. В заявке не оказалось защитника Игоря Смольникова, который полностью отыграл первые два матча сезона-2017/18 РФПЛ.
Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Хави Гарсия, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков.
Полузащитники: Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Олег Шатов, Жулиано.
Нападающие: Артём Дзюба, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз.
Матч «Бней Иегуда» — «Зенит» состоится 27 июля. Начало — в 20:30 мск.