Масалитин: Акинфеев внутри себя уже давно всё пережил и эту травлю — тоже

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал окончание антирекордной серии в Лиге чемпионов вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева.
ЦСКА одержал сухую победу над АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. До этого Акинфеев пропускал в 43 матчах ЛЧ кряду — антирекорд турнира.
«Думаю, что такая серия — не показатель. Просто так сложились обстоятельства, что так много матчей с пропущенным мячами получилось у Игоря в Лиге чемпионов (смеётся). Да, выдал он такую серию, но даже в ходе неё случались матчи, когда он своими усилиями вытаскивал ЦСКА. Бывало так, что его признавали лучшим игроком, притом что он пропускал.
Игорь тем и хорош, что всегда играет на своём уровне. Да, бывают матчи и даже сезоны, которые получаются хуже, но в целом он стабильно играет уже много лет. Это касается и ЦСКА, и сборной. Да, случаются ляпы, но любому очень легко разглядеть промахи вратаря, а вот ошибки нападающих и даже защитников проходят незаметнее. Просто вратаря страховать некому. Думаю, Акинфеев внутри себя уже давно всё пережил и эту травлю – тоже», — цитирует Масалитина «Спорт уик-энд».