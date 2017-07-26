Ледяхов — о Рыбусе: за небольшие деньги «Локо» провернул очень хороший трансфер

Бывший тренер «Терека» (ныне — «Ахмат») Игорь Ледяхов, который долгое время работал с полузащитником Мацеем Рыбусем, выступавшим ранее за грозненский клуб, высказал мнение, как «Локомотив», куда поляк перешёл нынешним летом, будет использовать новичка в составе.
«Рыбусь — очень квалифицированный футболист, и это отличное приобретение для «железнодорожников». Он игрок сборной Польши и во время выступлений в РФПЛ играл здесь ведущую роль. Заполучив Мацея за небольшие деньги, «Локомотив» провернул очень хороший трансфер.
Думаю, что Рыбуся в «Локомотиве» будут использовать как игрока, способного закрыть всю левую бровку. Он отлично встраивается в схему 5-3-2. Изначально он приходил в «Терек» как игрок полузащиты, но со временем мы стали использовать его как крайнего защитника. В итоге он потом и в сборной стал выступать на этой позиции. На мой взгляд, именно в защите Мацей приносит максимальную пользу команде. Правда, сразу после переезда во Францию он получил серьёзную травму. В результате чего он выпал из состава на определённый момент. А когда он залечил её и вернулся, его конкуренты за место в составе уже были в оптимальной форме. Думаю, это просто стечение обстоятельств. А так Мацей способен заиграть в любом европейском чемпионате», — цитируют Ледяхова «Известия».