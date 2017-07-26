Кака: Неймар останется одним из лучших футболистов, где бы он ни оказался

Бразильский полузащитникКака поделился мнением о будущем нападающего «Барселоны» Неймара. Футболист интересен «ПСЖ», и в прессе всё чаще говорят о скором переходе игрока.
«В этот период сезона, когда трансферное окно открыто, много спекуляций. Большие суммы, все хотят пригласить хороших футболистов, а Неймар один из лучших. Но это его личный выбор. Я не знаю, что у него на уме, думает ли он, что его время в «Барселоне» подошло к концу и стоит двигаться дальше.
Я могу лишь сказать, что Неймар – очень хороший игрок, потрясающий. Где бы он ни играл, он будет лучшим. Посмотрим, я желаю ему удачи. Нелегко определиться со своим будущим. У него хорошая команда, поддержка отца и семьи, думаю, он примет верное решение», — цитирует Кака Omnisport.
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