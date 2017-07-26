Сёмин: Ари сделали операцию, надеемся, он начнёт тренироваться до нового года

Нападающий московского «Локомотива» Ари, получивший травму, был прооперирован, точные сроки восстановления бразильского форварда пока неизвестны. Об этом сообщил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.
«Ари сделали операцию. О сроках восстановления говорить тяжело. Мы надеемся, что он сможет приступить к тренировкам до нового года», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Ари получил травму во время выездного матча 2-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА (3:1), в котором он забил гол и сделал голевую передачу.
Сёмин: Ари выбыл надолго — должны сделать всё, чтобы у «Локо» было пополнение