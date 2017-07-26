«Бавария» нацелилась на защитника «Хоффенхайма» Тольяна

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти проявляет интерес к защитнику «Хоффенхайма» Йереми Тольяну, передаёт Bild.
Согласно информации источника, в немецком гранде рассматривают этого футболиста в качестве замены выбывшему из строя вследствие травмы Хуану Бернату. Последний может остаться вне игры от шести до восьми недель.
22-летний Тольян своей игрой обратил на себя внимание не только мюнхенцев. Ранее собщалось, что в услугах этого футболиста заинтересован «Тоттенхэм Хотспур».
Контракт игрока с «Хоффенхаймом» истекает летом 2018 года.