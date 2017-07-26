Моуринью: я бы никогда не продал Ди Марию, Чичарито и Уэлбека

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен трансферной политикой бывшего наставника манкунианцев Луи ван Гала. Португалец отметил, что есть футболисты, которых он никогда не купил бы в «МЮ».
«В своё время «Манчестер Юнайтед» продал игроков, которых я бы никогда не продал: Ди Марию, Чичарито и Уэлбека. При этом клуб приобрёл футболистов, которых я бы никогда не купил», — цитирует Моуринью Marca.
Анхель Ди Мария был продан в «ПСЖ», Хавьер Эрнандес (Чичарито) перешёл в «Байер», а нынешним летом был продан в «Вест Хэм Юнайтед», а Дэнни Уэлбек выступает за «Арсенал».
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