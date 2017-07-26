Депай сказал, что не думает о возвращении в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Лиона Мемфис Депай признался, что он не думает о возвращении в „Манчестер Юнайтед“. Голландец выступал за манкунианцев с 2015 по 2017 год, после чего был продан во французскую команду.
«Если честно, я и не думал об этом. Я полностью сконцентрирован на „Лионе“ и очень рад, что сделал такой выбор. Я думаю только о том, чтобы принести пользу этому клубу», — цитирует Депая Daily Mirror.
В составе «Лиона» 22-летний футболист в прошлом сезоне в чемпионате Франции провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач.
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