Семеду: моя любовь к «Барселоне» во многом обусловлена игрой Роналдиньо

Новый защитник «Барселоны» Нелсон Семеду рассказал, почему всегда испытывал большую симпатию к каталонскому клубу. Футболист отметил, что большую роль в этом сыграл бывший полузащитник сине-гранатовых и сборной Бразилии Роналдиньо.
«Я с детских лет болел за „Барселону“, её игра мне очень импонировала. Хотя моя любовь к „Барселоне“ во многом обусловлена игрой Роналдиньо. Он был… Нет, не был, а является моим футбольным кумиром. Я смотрел матчи с его участием, и это оказало на меня достаточно большое влияние», — цитирует Семеду Mundo Deportivo.
Роналдиньо защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2008 год.
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