Толиссо: я перешёл в «Баварию» не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных

Новый полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо отметил, что не собирается сидеть на скамейке запасных. Футболист сказал это в ответ на вопрос, не страшит ли его высокая конкуренция в немецком гранде.
«Естественно, когда я подписывал контракт с „Баварией“, мне было известно, что здесь выступают невероятно сильные игроки. Соответственно, есть и очень высокая конкуренция за место в основном составе. На каждой тренировке я делаю всё, что в моих силах, чтобы убедить главного тренера в своей востребованности. Но очевидно, что я перешёл в „Баварию“, чтобы играть и выигрывать титулы, а не сидеть на скамейке запасных», — цитирует Толиссо tz.
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