«ПСЖ» выдвинул ультиматум Неймару

Руководство «ПСЖ» устало ждать и выдвинуло нападающему «Барселоны» Неймару ультиматум.
L’Equipe сообщает, что представители французского клуба хотят получить окончательный ответ от 25-летнего футболиста не позднее следующей недели, когда у обеих команд завершится предсезонное американское турне.
Ранее сообщалось, что Неймар согласовал с «ПСЖ» контракт с зарплатой € 30 млн и сообщил руководству «Барселоны» о желании сменить команду. Сумма трансфера может составить € 222 млн.
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