Врба: многие пришли в «Анжи» и отдыхали

Бывший главный тренер «Анжи» Павел Врба рассказал, кто занимался трансферами в махачкалинской команде, и поведал, что некоторые из новичков приходили в клуб, находясь не в лучших кондициях.
«С трансферами я не работал, этим занималось руководство. После того как я пришёл в команду, руководство согласовывало трансферы со мной, интересовалось у меня, кого лучше приобрести. Но проблема в том, что до того, как я оказался в «Анжи», ещё до моего прихода, клуб договорился с некоторыми игроками, и с ними мне уже пришлось работать.
Я попросил приобрести Иво Иличевича и Габриэля Обертана, мне сказали: можно. Это были очень хорошие футболисты, я их просматривал и был очень рад, что они оказались в «Анжи». Но вместе с ними приходили и другие игроки… Дело не в том, что это хорошие или плохие футболисты. Понимаете, только в больших клубах всегда всё в порядке с трансферами и покупками, там проблем не бывает. «Анжи» пока ещё небольшой клуб, так что я нормально отнёсся к тому, что мы делали на трансферном рынке. Проблемой было то, что когда игроки приходили в «Анжи», все были в разной физической форме.
Многие пришли в команду и отдыхали, наслаждались — один-два месяца не работали. Кто-то до перехода не тренировался на протяжении 30 дней — приходилось тратить время на то, чтобы они набирали форму. Так было, но я всё равно не могу предъявлять претензий — в «Анжи» у меня всё было хорошо», — цитирует Врбу «Спорт день за днём».