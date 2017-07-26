Спаллетти: цель «Интера» — финишировать в четвёрке сильнейших в Серии А

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о задачах, которые стоят перед командой в новом сезоне.
«Наша цель – финишировать в четвёрке сильнейших в новом сезоне Серии А. Другие команды усиливаются, но мы — «Интер», и наши стремления должны быть достойны большой команды. Мы все должны выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Возможно, один или два игрока придут в команду, но нужно много работать, чтобы всё получилось. В прошлом сезоне некоторые команды показали, что вполне реально сократить отставание от «Ювентуса». Время покажет, кто хорошо работал. Мы стремимся в первую четвёртку и сделаем всё, чтобы там оказаться», — цитирует Спаллетти пресс-служба «Интера».
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