Гендиректор «Томи»: финансовая ситуация в клубе значительно улучшилась

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова рассказала, какие перед ней поставлены задачи на ближайшее время.
«Передо мной поставлены задачи в финансовых и организационных вопросах. Мы уже приступили к их реализации, то есть оптимизация затрат, чтобы выйти из финансового кризиса и работать уже без просроченных долгов. Также есть задача развивать детско-юношеский спорт, в том числе и создание академии. Финансово-организационная ситуация в „Томи“ значительно улучшилась, но для полного выздоровления нужно время, будем к этому стремиться.
Отношения с главным тренером Валерием Петраковым выстроены давно, я очень его уважаю. Интерес, конечно, к спортивной составляющей буду проявлять, но ни в коем случае не мешать, тем более конфликтовать", — рассказала Смирнова в интервью клубному телевидению.