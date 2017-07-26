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Хамес: можно сказать, что «Бавария» более велика, чем «Реал»

26 июля 2017, среда. 11:38. Футбол

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, защищающий на правах аренды цвета мюнхенской «Баварии», провёл параллель между двумя командами. Колумбийский футболист считает, что немецкий гранд выглядит внушительнее по подбору игроков.

«Когда я думал о целесообразности перехода в „Баварию“, то обратил внимание на её состав и сказал себе, что там столько же звёзд, сколько в „Реале“. „Бавария“ так же велика, как „Реал“. Можно также сказать, что „Бавария“ более велика, чем „Реал“. Что же касается Анчелотти, то он всегда поддерживал контакт со мной, несмотря на то что последние два сезона мы не работали вместе», — цитирует Родригеса Sport Bild.

Хамес: хочу выиграть с «Баварией» как можно больше трофеев, о «Реале» не думаю
Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Хамес Родригес
Новости. Футбол
26 июля 2017, среда
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