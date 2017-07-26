Симеоне: «Атлетико» сохранил основу своей философии игры

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что команда не растеряла свои главные игровые достоинства.
«Атлетико» сохранил основу своей философии игры. У нас компактная, крепкая команда, отличающаяся сбалансированностью всех линий. Наши игроки всегда начеку и ждут потерю концентрации со стороны соперников, чтобы создавать голевые моменты", — приводит слова аргентинского специалиста Marca.
Стиль игры «Атлетико» под руководством Симеоне критиковался неоднократно, однако аргентинец никогда не думал отказываться от своих концепций.
Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2019 или 2020 года