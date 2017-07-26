175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Симеоне: «Атлетико» сохранил основу своей философии игры

26 июля 2017, среда. 11:38. Футбол

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что команда не растеряла свои главные игровые достоинства.

«Атлетико» сохранил основу своей философии игры. У нас компактная, крепкая команда, отличающаяся сбалансированностью всех линий. Наши игроки всегда начеку и ждут потерю концентрации со стороны соперников, чтобы создавать голевые моменты", — приводит слова аргентинского специалиста Marca.

Стиль игры «Атлетико» под руководством Симеоне критиковался неоднократно, однако аргентинец никогда не думал отказываться от своих концепций.

Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2019 или 2020 года
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
Новости. Футбол
26 июля 2017, среда
12:43 Улицу рядом со стадионом «Открытие Арена» могут назвать в честь Черенкова
12:43 «Галатасарай» хочет арендовать Турана у «Барселоны»
12:31 Хамес: не рассматриваю себя и Мюллера как конкурентов
12:26 Глава попечительского совета «СКА-Хабаровск»: задача — закрепиться в РФПЛ
12:21 Макаров: проведу сезон в ЦСКА или «Тосно»? Это станет понятно чуть позже
12:17 Руни хочет выиграть с «Эвертоном» Лигу Европы
12:12 Клозе: стать спортивным директором «Баварии»? Хорошо, что я могу многое
12:12 Данило: Зидан пытался убедить меня остаться в «Реале»
12:02 Новичок «Манчестер Сити» Менди из-за повреждения не сможет играть 2-3 недели
11:49 Балашов: задача тульского «Арсенала» — закрепиться в середине турнирной таблицы
11:47 ФИФА создаст комиссию для мониторинга деятельности Федерации футбола Греции
11:46 Гаджиев: не все выдержали ажиотажную атмосферу в Грозном
11:42 Испанец Феррер возглавил «Кайрат»
11:38 Симеоне: «Атлетико» сохранил основу своей философии игры
11:38 Хамес: можно сказать, что «Бавария» более велика, чем «Реал»
11:30 Гендиректор «Томи»: финансовая ситуация в клубе значительно улучшилась
11:03 Спаллетти: цель «Интера» — финишировать в четвёрке сильнейших в Серии А
10:59 Анчелотти: буду счастлив как со спортивным директором, так и без него
10:58 Врба: многие пришли в «Анжи» и отдыхали
10:50 «ПСЖ» выдвинул ультиматум Неймару
10:49 Толиссо: я перешёл в «Баварию» не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных
10:27 Семеду: моя любовь к «Барселоне» во многом обусловлена игрой Роналдиньо
10:14 Депай сказал, что не думает о возвращении в «Манчестер Юнайтед»
10:07 Моуринью: я бы никогда не продал Ди Марию, Чичарито и Уэлбека
10:02 «Бавария» нацелилась на защитника «Хоффенхайма» Тольяна
10:00 Сёмин: Ари сделали операцию, надеемся, он начнёт тренироваться до нового года
09:56 Кака: Неймар останется одним из лучших футболистов, где бы он ни оказался
09:47 «Реал» за последние пять лет заработал на своих воспитанниках € 143 млн
09:42 Д. Попов: если кто в «Зените» недоволен, чемодан в руки — и домой
09:40 Фалькао попал в сферу интересов «Милана»
09:37 Неймар вновь опубликовал загадочную фотографию, вызвавшую много предположений
09:32 Ледяхов — о Рыбусе: за небольшие деньги «Локо» провернул очень хороший трансфер
09:15 Маскерано: Вальверде хочет привить нам некоторые нюансы игры «Атлетика»
09:12 Касемиро: Зидан осуществляет феноменальную работу
09:08 Масалитин: Акинфеев внутри себя уже давно всё пережил и эту травлю — тоже
09:07 Смольников не полетел с «Зенитом» на матч Лиги Европы с «Бней Иегуда»
09:00 Врач сборной России: в Москве медицина – 9 из 10, а кое-где в регионах – дно
08:50 Капитан женской сборной России: такую сборную Германии можно и нужно обыгрывать
08:45 Безуглов: до прихода Капелло главврач сборной России получал 70 тыс. рублей
08:30 Безуглов: не слышал, чтобы доктор «Спартака» кого-то лечил мочой и калом
08:26 Гвардиола: «Реал» дважды подряд выиграл Лигу чемпионов, так как очень силён
08:05 Вратарь женской сборной России: если Германия — это 10, то Россия — это 8-9
07:58 Элбер: Томас Мюллер должен забыть минувший сезон
07:47 Моуринью: Бэйл? Мне бы хотелось игрока атаки, играющего на обоих флангах
07:47 Штиндль: Лёв говорил, чего ждёт от меня
Все новости RSS
Партнерский контент