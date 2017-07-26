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Испанец Феррер возглавил «Кайрат»

26 июля 2017, среда. 11:42. Футбол

Руководство «Кайрата», цвета которого защищает российский футболист Андрей Аршавин, назвало имя нового главного тренера. Им стал испанец Карлос Алос Феррер. Информация появилась на официальном сайте «Кайрата». Контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Карлос известен своей работой с молодыми футболистами в юношеской сборной Казахстана до 17 лет и в тренерском совете Федерации футбола Казахстана. Согласно договорённостям клуба с Федерацией футбола Казахстана Карлос Феррер продолжит консультировать тренеров юношеской сборной U17 в рамках подготовки к сентябрьским матчам Кубка президента Казахстана и к отборочным матчам чемпионата Европы, которые пройдут в октябре этого года.

«Кайрат» объявил имя временно исполняющего обязанности главного тренера команды

Фото также можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: Футбольный клуб "Кайрат" Сообщить об ошибке
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26 июля 2017, среда
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