Гаджиев: не все выдержали ажиотажную атмосферу в Грозном

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что он не полностью доволен подготовкой, которую провела пермская команда, а также отметил, что перед выездным матчем с «Ахматом» (0:1) у команды были проблемы с психологической готовностью.
«Мы не очень хорошо подготовились к сезону, и на это есть объективные причины. За последние годы из клуба ушло 26 человек. Иногда замена оказывается удачной, иногда – не совсем. Проблемы в опорной зоне – травма у Огуде, ушёл Йовичич. Его можно было оставить, но за него заплатили хорошие деньги.
Мы не можем приглашать игроков, которые сразу будут задавать тон. Их придётся какое-то время готовить. Физическая готовность футболистов на уровне, показатели высокие. Проблема проигрышей – в другом.
С «Ахматом» проблема психологической готовности была. Не все выдержали ажиотажную атмосферу в Грозном. К тому же была проблема с разминкой – нам всё время говорили разное о том, когда завершится концерт и начнётся матч.
Есть замечания к форвардам, но главное — проблема в опорной зоне. Надежда на Гащенкова, но надо его готовить. На Алейникова тоже есть надежда. К матчу с «Ростовом» все в строю и готовы, но не все прошли всю подготовку. Кто-то после сборных нуждался в отпуске, а Янушу Голу нужно было подольше побыть дома. Всё это отрицательно сказалось на подготовке — мы мало работали в полном составе", — сказал Гаджиев в эфире радио «Эхо Перми».