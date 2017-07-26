Балашов: задача тульского «Арсенала» — закрепиться в середине турнирной таблицы

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о задачах, которые стоят перед командой в текущем сезоне РФПЛ.
«Хочется показывать хороший футбол и привлекать на трибуны как можно больше зрителей. Принесёт ли это результат? Я реалист и слишком давно работаю в футболе, чтобы витать в облаках. Если «Арсенал» закрепится в середине турнирной таблицы и будет радовать болельщиков качественной игрой, в таком случае задачу можно будет считать выполненной», — цитирует Балашова пресс-служба клуба.
В первых двух турах РФПЛ «Арсенал» набрал 3 очка. Таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
«Арсенал» (Тула) — «СКА-Хабаровск» — 1:0. Видеообзор матча