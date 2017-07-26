Новичок «Манчестер Сити» Менди из-за повреждения не сможет играть 2-3 недели

Новичок «Манчестер Сити» защитник Бенджамин Менди имеет небольшое повреждение и сможет выйти на поле через две-три недели. Об этом сообщил главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола.
«Мы приобрели игроков, которые будут с нами не только в сезоне-2017/18, но и в следующие 5-6 лет. У Бенджамина Менди небольшое повреждение, но через 2-3 недели он будет играть. Менди – молодой, сильный защитник и замечательный человек, мы рады, что он принял решение перейти в нашу команду», — цитирует Гвардиолу официальный «Твиттер» англичан.
23-летний футболист подписал 24 июля пятилетний контракт и будет играть за «Манчестер Сити» под 22-м номером.
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