Данило: Зидан пытался убедить меня остаться в «Реале»

Защитник Данило, который перешёл из «Реала» в «Манчестер Сити», рассказал, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан пытался удержать его в команде.
«Да, Зидан пытался убедить меня остаться, но я был уверен, что нужно что-то менять. Я подумал и понял, что нужно найти место, где у меня будет больше практики и возможностей», — цитирует Данило AS.
26-летний Данило подписал пятилетний контракт с «Манчестер Сити». Ранее СМИ сообщали, что английская команда заплатит «Реалу» за бразильского игрока € 35 млн.
Данило определился с игровым номером в «Манчестер Сити»