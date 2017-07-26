Руни хочет выиграть с «Эвертоном» Лигу Европы

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни признался, что у него есть большое желание во второй раз подряд выиграть Лигу Европы. В прошлом сезоне он выиграл этот трофей в составе «Манчестер Юнайтед». 27 июля «ириски» на «Гудисон Парк» примут словацкий «Ружомберок» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Я всегда хотел сыграть в Европе за „Эвертон“ и был чуть расстроен, что не смог сделать этого раньше, но теперь у меня есть такая возможность. Я выиграл этот трофей в прошлом году, поэтому надеюсь, что мы далеко пройдём и, может, постараемся выиграть его. Я очень жду новый сезон, надеюсь снова играть регулярно и помогать клубу», — цитирует Руни Sky Sports.