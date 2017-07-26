Макаров: проведу сезон в ЦСКА или «Тосно»? Это станет понятно чуть позже

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров, вышедший на замену в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕК, поделился впечатлениями от игры. «Армейцы» одержали победу а Афинах со счётом 2:0. Также Макаров ответил на вопрос, где проведёт сезон-2017/18.
«Даже несмотря на то, что вышел на поле в самом конце матча, успел почувствовать и атмосферу, и уровень Лиги чемпионов, хотя это и отборочный раунд. Спасибо Виктору Михайловичу Гончаренко, что доверил мне принять участие в этой игре. АЕК — хорошая команда, мне очень понравилась. Ощущения от работы в ЦСКА у меня только положительные, нужно прибавлять и доказывать свою состоятельность.
Где я проведу оставшуюся часть этого сезона: в ЦСКА или в «Тосно»? Это будет понятно чуть позже. Для меня самое главное — играть! Если будут доверять в ЦСКА и всерьёз рассчитывают на меня уже в этом сезоне, это замечательно. «Тосно» для меня тоже очень хороший вариант. Это мой второй дом, там великолепная команда, и я с радостью вернусь туда», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.