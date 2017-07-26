Глава попечительского совета «СКА-Хабаровск»: задача — закрепиться в РФПЛ

Глава попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев поделился мнением о дебюте команды в российской Премьер-Лиге, а также рассказал о задачах, которые стоят перед командой.
«Команда лишь месяц с небольшим как пробилась в РФПЛ и, естественно, строится с колёс. Трансферное окно закрывается через месяц, и за оставшееся время нам нужно укрепиться ещё 3-4 игроками уровня Премьер-Лиги, из них — двумя нападающими. Сегодня это наиболее уязвимая линия в команде. Через месяц уже можно будет говорить о какой-то стабильности.
Это РФПЛ, и здесь совсем другой футбол, чем в ФНЛ. Игроки должны быть готовы не только в физическом и тактическом плане, но и психологически. Проще говоря, у них не должны дрожать колени. К сожалению, именно этот компонент подводит наших ребят. Из трёх пропущенных в первых турах голов два явились результатами ошибок, а свои шансы мы упустили. Тем не менее команда выглядит достойно. Матч с «Зенитом» провели на хорошем уровне.
Перетерпеть ситуацию является главной задачей клуба на сегодняшний день. Закроется трансфертное окно, стабилизируется состав, уляжется волнение, тогда и посмотрим. Хабаровчане традиционно начинают сезон не лучшим образом, а затем набирают ход и навёрстывают упущенное.
Задачи поставлены, резервы есть, игроки и тренеры настроены по-боевому, и я думаю, что главная цель — закрепиться в Премьер-Лиге всерьёз и надолго — нам по силам», — цитирует Мкртычева todaykhv.ru.