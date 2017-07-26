Хамес: не рассматриваю себя и Мюллера как конкурентов

Новый полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес адресовал слова похвалы нападающему команды Томасу Мюллеру. Колумбийский футболист отметил значение Мюллера для немецкого гранда.
«Томас — замечательный футболист, имеющий историческое значение для „Баварии“. Он практически выиграл всё. Я не рассматриваю себя и Мюллера как конкурентов. Мы — партнёры по команде, преследующие одну и ту же цель. Мы уже показали, что совместимы на поле. Мы лишь стимулируем друг друга», — приводит слова Родригеса Sport Bild.
Заммер: «Бавария» должна понять, что Мюллер — её душа и будущее