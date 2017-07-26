Улицу рядом со стадионом «Открытие Арена» могут назвать в честь Черенкова

Улица имени легендарного полузащитника сборной СССР и «Спартака» Фёдора Черенкова может появиться на северо-западе Москвы рядом со стадионом «Открытие Арена». С соответствующей просьбой к столичным властям обратился глава муниципального округа Таганский, заместитель председателя совета муниципальных образований столицы Илья Свиридов. Он уточнил, что болельщиками уже запущена подписная кампания в Интернете.
«Знаменитому футболисту «Спартака» Черенкову 25 июля исполнилось бы 58 лет. Черенков — настоящая легенда отечественного футбола. Память о нём обязательно должна быть увековечена. Важно сделать это сейчас, пока живы еще и те, кто играл вместе с «народным футболистом», и те, кого он тренировал. Поэтому я обратился к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой о переименовании проектируемого проезда №5219, проходящего рядом со стадионом «Открытие Арена», в улицу Черенкова», — цитирует Свиридова агентство городских новостей «Москва».