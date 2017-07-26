АЕК – ЦСКА – 0:2. Видеообзор матча

Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА в Афинах обыграл АЕК (2:0).
«Армейцы» вышли вперёд в компенсированное к первому тайму время — Алан Дзагоев головой переправил мяч в ворота греческой команды после подачи Витиньо и скидки Виктора Васина. Второй гол красно-синие забили на 56-й минуте — мяч после подачи углового в исполнении Витиньо головой в ворота отправил Понтус Вернблум.
ЦСКА обыграл АЕК в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Видеообзор матча АЕК — ЦСКА также можно посмотреть на официальном канале «армейцев» в YouTube.