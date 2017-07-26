Балашов: тульский «Арсенал» пробовал пригласить Тошича, но это не совсем реально

Генеральный директор тульского Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, почему клуб не смог договориться о переходе бывшего полузащитника ЦСКА Зорана Тошича.
«Мы пробовали пригласить Зорана в Тулу, но с нашей материально-технической базой это не совсем реально. Сейчас многие футболисты, которые поиграли в сильных российских командах или за рубежом, при подписании контракта смотрят не только на сумму в зарплатной ведомости, но и на условия, в которых предстоит готовиться и восстанавливаться. Нам пока тяжело заманить игроков хорошими условиями, но мы ведём обширную работу в этом направлении», — цитирует Балашова пресс-служба «Арсенала».
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