Промес: мы ничто без наших фанатов. И мы рассчитываем на вашу поддержку

Нападающий «Спартака» Квинси Промес обратился к болельщикам московского клуба, оставив сообщение в «Твиттере».
«Мы ничто без наших фанатов. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку в этом сезоне. Мы должны сделать это все вместе», — говорится в сообщении.
«Спартак» в сезоне-2017/18 стартовал с двух ничейных результатов. Красно-белые поделили очки с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0). Таблицу российской Премьер-Лиги после двух туров можно посмотреть на «Чемпионате».
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Роман Широков – о ничьих «Спартака», проблемах ЦСКА, новичках «Зенита» и долгах «Динамо» — в своей рубрике на «Чемпионате».