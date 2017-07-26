«Халл Сити» объявил о переходе защитника «Спарты» Мазуха

Защитник Ондржей Мазух, права на которого принадлежали пражской «Спарте», продолжит карьеру в Англии. Чешский футболист подписал контракт с «Халл Сити», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба. На какой срок рассчитан контракт с 28-летним защитником, не информируется.
«Я рад, что клуб предоставил мне эту фантастическую возможность. Хочу поблагодарить всех, кто помог совершить этот трансфер. Не могу дождаться старта сезона», — сказал Мазух.
Фото Мазуха в форме «Халл Сити» можно посмотреть в «Твиттере».
«Халл Сити» может приобрести защитника «Спарты» Мазуха