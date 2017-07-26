Менеджер «Шанхай СИПГ»: мы больше не хотим приобретать Рибери и Роббена

Менеджер китайского клуба «Шанхай СИПГ» Мадс Давидсен отметил, что его клуб не заинтересован в услугах полузащитников мюнхенской «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена. Давидсен полагает, что 34-летнему Рибери и 33-летнему Роббену нечего делать в чемпионате Китая.
«Меня бесит то, что игроки, выступающие в Европе, могут в удобное им время спокойно выбирать, в какой клуб Китая им перейти. Эти времена уже остались в прошлом. Если Рибери три года назад получил предложение из Китая, то это был его шанс. Но сейчас китайский клуб с такими стремлениями, как „Шанхай СИПГ“, больше не захотел бы приобретать его или Роббена. Считаю, что Роббен и Рибери упустили свой шанс. Мы больше не хотим их приобретать», — цитирует Давидсена Sport Bild.
Рибери: в Китае мне предлагали невероятные деньги, но я играю не ради них